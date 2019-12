Belen Rodriguez atomica | cambio look e con l’intimo si vede tutto FOTO

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Chesia un’emblema di bellezza e sensualità è fuori di dubbio, oggi però ha scelto di farci un ultimo regalo per Natale: uno scatto in intimo che lascia davvero senza parole. Un nuovoe una lingerie che lascia ben poco all’immaginazione… Provocante in intimo bianco Difficile commentare uno scatto così bello.si mostra sensualissima e con delle curve da capogiro. La lingerie che indossa non solo le calza a pennello, ma mette in risalto un seno sodo e abbondante e uno stacco di coscia davvero da fare invidia. Meravigliosa. Stupisce anche il nuovodi questeporta infatti i capelli molto più corti del solito, cosa che le dona molto. L'articoloe con l’intimo siproviene da Velvet Gossip.

chetempochefa : - 'Alla fine hai sciolto i capelli?' - 'Alla fine ho sciolto lo chignon, perché non ero convinta.' A #CTCF c'è Bel… - BlitzQuotidiano : Che tempo che fa, Belen Rodriguez: “Cecilia? Non si sposa perché non è pronta” - sembracarnevale : Perplessa dal motivo per il quale mia zia a prima mattina mi invia storie di Belen Rodriguez, perplessa. -