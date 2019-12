Belen Rodriguez a Che Tempo Che Fa | “Prigioniera del mio personaggio”

Leggi la notizia su tpi

(Di lunedì 23 dicembre 2019)a CheChe Fa: “Non sono perfetta, sono prigioniera del mio personaggio” Non è tutto oro quello che luccica., l’argentina mozzafiato che ha incantato gli italiani (e Stefano De Martino) si è lasciata andare a confessioni delicate nello studio di Fabio Fazio. Ospite a CheChe Fa, la showgirl ha messo nero su bianco quella che è la sua verità. Prima di estraniarsi per le vacanze di Natale,si è concessa un’ultima intervista nello studio di Rai 2. In compagnia di Fazio, di domenica sera 22 dicembre 2019, la showgirl argentina ha ripercorso le tappe fondamentali della propria carriera, partendo dagli esordi per arrivare al Festival di Sanremo, quando è stata scelta come valletta.è diventata un’icona di sensualità nel mondo dello spettacolo ma, ospite da Fazio, ha voluto svelare quello che si cela dietro le copertine ...

