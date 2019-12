Belen a Che Tempo Che Fa | “Prigioniera del mio personaggio”

Leggi la notizia su notizie

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Prima delle feste di NataleRodriguez si è concessa un’intervista a cuore aperto: a CheChe fa ha raccontato se stessa, la sua carriera e si è lasciata anche sfuggire un dettaglio sulle presunte nozze di sua sorella Cecilia e Ignazio Moser.a Cheche fa Dopo aver ripercorso il suo successo televisivo a Cheche fa,Rodriguez si è lasciata andare ad alcune confessioni su se stessa: “Io sono molto più comica di come mi racconto. In realtà sono un po’ prigioniera del mio personaggio”, ha dichiarato la showgirl, da sempre nota per il suo fisico da urlo e i suoi scatti provocanti.ha confessato che una delle prima a credere in lei sarebbe stata Maria De Filippi, la quale le avrebbe insegnato a valutare da subito le persone per capire dove volessero andare a parare: “Maria è un’osservatrice pazzesca”, ha detto la ...

chetempochefa : 'Cara Befana, meravigliosa creatura che sei sola al mondo. Siamo io e Belen che ti parliamo. Due gemelle separate a… - __Ella_____ : Non capisco perché Belen cammini ancheggiando così tanto. Forse è convinta sia una camminata sensuale ma a me ricor… - andreaconcetti : @Aurora_Malik1D Infatti ho scritto che Belen si è trasformata. -