Beautiful | anticipazioni italiane | FLO FULTON | tutto ciò che c’è da sapere

Leggi la notizia su tvsoap

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Nelle ultime puntatedidi questo 2019 (la soap da noi riprenderà a gennaio) ha fatto il suo ingresso sulla scena Florence(Katrina Bowden), una ragazza di Las Vegas e vecchia conoscenza di Reese Buckingham, che il dottore ha reclutato per interpretare la parte della madre biologica di una bambina, Beth Spencer. Per ora nella narrazione non è mai stato esplicitamente detto che quella neonata è la figlia che Liam e Hope credono essere nata morta ma, già nei primi episodi in onda nel 2020, il dottore rivelerà l’intera storia a Flo. La giovane, infatuata di lui ed allettata dalla sua fetta di guadagni, deciderà comunque di continuare la recita, ma, nel corso dei mesi, la situazione per lei si complicherà non poco…puntate: la storia di FLOe il nuovo incontro con WYATT Chi di voi in quest’ultimo anno ha ...

