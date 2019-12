Leggi la notizia su oasport

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Nelle ultime due giornate sono arrivate le prime tre qualificazioni matematiche per le Final Eight diItalia 2020, che si terranno alla Vitifrigo Arena di Pesaro dal 13 al 16 febbraio del prossimo anno. La, in testa a quota 22 punti frutto di 11 vittorie e 2 sconfitte, è stata la prima a centrare l’obiettivo la scorsa settimana, seguita proprio ieri dalla, capace di battere le V nere in modo netto nell’ultima giornata, e dall’, che ha staccato il pass con la vittoria su Trento. Queste ultime due squadre sono a 20 punti, appaiate in seconda posizione. Dietro Segafredo, Banco di Sardegna e AX Armani Exchange c’è grandissima lotta, con tre giornate che devono ancora esaurirsi, per i cinque posti rimanenti. La posizione favorevole è in mano al gruppo delle quarte (Fortitudo, Brescia e Cremona), a quota 16 ...

OA_Sport : Basket: Virtus Bologna, Dinamo Sassari e Olimpia Milano già qualificate per la Coppa Italia. Dietro è grande lotta… - Isolasport : Dinamo, la super vittoria sulla capolista Virtus Bologna porta in dote la Final Eight di Coppa Italia - 1000Cuori : Virtus Segafredo-Fortitudo Bologna, Martino: 'Partiamo sfavoriti ma lotteremo per provare a vincere'… -