Basket | i migliori italiani della 14esima giornata di Serie A 2019-2020 | Spissu direttore

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Non c’è un giocatore italiano che si sia messo in luce più di altri nelladi, questo in perché sono stati davvero molti gli azzurri autori di belle prestazioni nel weekend appena trascorso. Partiamo dall’anticipo: nella larga vittorie di Cremona su Varese, infatti, ci sono le firme di: Niccolò De Vico, 14 punti, Michele Ruzzier, 12, e Giacomo Sanguinetti, 10. Pesaro perde anche contro Pistoia, ma trova 10 punti e 6 rimbalzi di un Leonardo Totè rientrato sicuramente in modo positivo dall’infortunio. Marcoè autore di una prestazione totale da 8 punti, 4 rimbalzi, 5 assist e 3 recuperi che permette a Sassari di vincere il big match contro la Virtus Bologna. A nulla serve una doppia doppia da 12 punti e 10 rimbalzi di Filippo Baldi Rossi. Alessandro Gentile è anche questa settimana il top scorer azzurro con 15 punti, ma la sua ...

LucaSky5 : ?? #Virtus in difficoltà contro una #Sassari straripante, le pagelle del big match del PalaSerradimigni… - harismrkonjan1 : @pegnarol @kobebryant Perché non sei Kobe Bryant, uno dei 10 migliori giocatori di basket di sempre? Forse è quello.. - Reggionline : Serie D: battuto il Voltone Monte San Pietro per 74-69. Mazzi e Margaria i migliori in campo. TABELLINO -