Basket femminile | le migliori italiane della 11^ giornata di Serie A1 Brilla Martina

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Nel weekend appena trascorso è andata in scena l’undicesimaA1 di. Vittorie molto abbondanti per le prime treclassifica, mentre San Martino di Lupari e Lucca hanno sofferto non poco rispettivamente contro Torino e Virtus Bologna. Come ogni lunedì, andiamo ora a vedere quali sono le giocatriciche hanno fornito leprestazioni durante il fine settimana. La cestista con la valutazione più alta di(21) èBestagno, ormai un’habituénostra rubrica, che è stata una delle protagoniste del fragoroso successo di Venezia contro Vigarano (addirittura 95-50): il centroNazionale italiana ha fatto registrare 13 punti e 8 rimbalzi. Molto larga anche la vittoria di Schio contro Costa Masnaga, nella quale si è riproposta su ottimi livelli Olbis Futo Andrè: la ventenne nativa di Castel San Pietro Terme ...

