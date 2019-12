“Barre di accrescimento magnetiche” | eccezionale intervento con tecnica innovativa su

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Per la prima volta é stato effettuato une delicatochirurgico con unamini invasiva con “barre dimagnetiche” su una bimba di 5 anni, affetta da una patologia rarissima addirittura non ancora riconosciuta e diagnosticata, ovvero una grave scoliosi toracica progressiva associata ad altre patologie malformative ed a ritardo psicomotorio moderato, presso l’ospedale Infantile Regina Margherita della Città della Salute di Torino. La piccola, già dall’età di 2 anni, presentava una forma particolarmente aggressiva di scoliosi toracica destra con tendenza al rapidissimo peggioramento. Il trattamento con corsetti ortopedici e busti gessati, tempestivamente intrapreso, aveva il solo obiettivo di impedire che la curva scoliotica peggiorasse ulteriormente e di far sì che la piccola potesse arrivare all’età ...

