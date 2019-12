Barbara Lezzi contro Bellanova sui fondi all' agricoltura | opposizioni all' attacco della

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di lunedì 23 dicembre 2019) “Se è vero che l’attuale ministro” dell’, Teresa“abbia intenzione di ‘distrarre’ dagli agricoltori 40 milioni di euro a favore di GAL e DAJS è bene precisare che il suo segretario particolare ne è amministratore. Non va affatto bene. Per niente bene”. Lo scrive su facebook l’ex ministra per il suda proposito deidestinati ai territori colpiti dalla xylella. Il post integrale L’attuale ministro dell’avrebbe predisposto il piano di rigenerazione a sostegno dei territori colpiti da xylella. Non l’ho letto ma le indiscrezioni ci danno cattive notizie che mi auguro vengano prontamente smentite. Intanto preciso che quei 300 milioni che stanziai per questo provvedimento DEVONO arrivare agli agricoltori, piccoli e grandi. ...

