Bankitalia | Visco | Popolare Bari? Nulla da nascondere

(Di lunedì 23 dicembre 2019) "La realtà è che abbiamo avuto la crisi di alcune banche nel contesto della più grave recessione della storia unitaria del nostro Paese. Queste banche rappresentavano, nel complesso, il 10 per cento degli attivi totali, il che vuol dire che il restante 90 per cento ha fatto fronte alle gravissime conseguenze della crisi dell'economia reale". In un'intervista al Corriere della Sera, firmata dal suo direttore Luciano Fontana, il Governatore della Banca d'Italia Ignazioinquadra così il tema degli istituti di credito, ribadendo che "il compito di vigilare lo abbiamo svolto" e che come istituto centrale "siamo pronti a rispondere in tutte le sedi". Quanto alla scelta di porre in amministrazione straordinaria la Bancadiha detto: "è il risultato, come sempre in questi casi, di un'attenta analisi, è un atto possibile in termini di ...

Leggi la notizia su tg24.sky

fattoquotidiano : LA PRIMA PAGINA DI OGGI Pop Bari, Visco mente sugli errori di Bankitalia [Continua su - fattoquotidiano : TUTTE LE BUGIE DEL GOVERNATORE Visco mente sugli errori di Bankitalia [di Giorgio Meletti] #FattoQuotidiano… - fattoquotidiano : BANKITALIA / FIGLI E FIGLIASTRI / MA VOI DOVE ERAVATE? La capacità del governatore della Banca d’Italia Ignazio Vis… -