Banditi scavano un tunnel sotterraneo di 63 metri per rapinare una banca (Di lunedì 23 dicembre 2019) Rosa Scognamiglio I Banditi stavano realizzando un tunnel sotterraneo di 63 metri con accesso diretto al caveau della banca centrale di Campo Grande (Brasile) Avevano scavato un tunnel sotterraneo lungo ben 63 metri dal quale si sarebbero introdotti nel caveau della banca Centrale del Brasile per trafugare l'intero bottino. Ma, a pochi passi dal traguardo, i Banditi sono stati colti letteralmente con le mani nel sacco. Un'organizzazione degna della trama di un film di Quentin Tarantino, il sequel perfetto della trilogia Ocean's. Così, una banda di 9 criminali aveva messo appunto un piano infallibile (o quasi) con l'intento di svuotare le casse dell'istituto di credito brasiliano con sede a Campo Grande, capitale dello Stato del Mato Grosso do Sul. Giorno dopo giorno, per circa sei mesi, i Banditi avevano scavato in profondità della superficie fino a creare un varco ...

Leggi la notizia su ilgiornale

Banditi scavano Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Banditi scavano