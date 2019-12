Bambina rapita a Milano dal papà siriano | ritrovati entrambi

Leggi la notizia su inews24

(Di lunedì 23 dicembre 2019)da: sono statiall’estero. Dopo l’allarme lanciato dalla madre, ex moglie dell’uomo ed esclusiva affidataria della piccola, la Polizia si è mobilitata. E’ stata ritrovata ladal. Il caso è scoppiato tre giorni fa, quando la madre, italiana e ormai separata, ne denunciava … L'articolodalproviene da www.inews24.it.

Corriere : Ritrovata la bambina rapita dal padre siriano: sono in Danimarca - fattoquotidiano : Bambina rapita dal padre siriano a Milano: ritrovata in Danimarca, sta bene - RosannaAnargie : RT @ilpost: La bambina rapita il 20 dicembre a Milano dal padre è stata ritrovata in Danimarca -