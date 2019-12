Baluma Productions: la Casa di Produzione nata dall’ esperienza all’estero di Giovanni B. Algieri (Di lunedì 23 dicembre 2019) Questa intervista parla di Calabria, di Italia, di giovani che “esodano”. Una visuale del Paese che prende spunto dai blitz giudiziari del procuratore Gratteri e poi plana su cosa bisogna fare non solo per trattenere ma soprattutto per attrarre giovani italiani e no in uno dei posti più belli del mondo. Ne parliamo con Giovanni B. Algieri che è tornato in Calabria per aprire una Casa di Produzione la Baluma Productions, dove lavorano oltre venti persone, tra dipendenti e collaboratori. Algieri è regista, scrittore e produttore, 30 anni, nato a Corigliano Calabro, ha studiato a Perugia e Roma, si è poi trasferito per diversi anni nel Regno Unito specializzandosi in sceneggiatura presso la UAL – University of the arts of London. Ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti per "Abiura" e “Senzamare”, i corti premiati al Barcelona Film Festival e al Los Angeles ...

