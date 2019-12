Babbo Natale | ecco come raggiungerlo in Lapponia In auto | ovviamente

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Le vacanze dipossono offrire l’occasione ideale per gite fuori porta, magari alla scoperta di mercatini a tema, di città e piccoli paesi che, per qualche giorno, si trasformano nel “villaggio di”. Ma se si preferiscono le atmosfere autentiche, con una quarantina di ore di viaggio potreste raggiungere il paese che secondo la leggenda ospita la casa-laboratorio di Santa Claus: Rovaniemi, in. Secondo il sito ViaMichelin, volendo pianificare una vera e propria “spedizione on the road” alla volta del Circolo Polare Artico e con partenza da Roma, il tempo di guida sarebbero 38 e 44 minuti, mentre i chilometri da percorrere 3.692 seguendo il percorso tradizionale (circa 2.800 chilometri sustrada e, poi, altri 879 su statali), una cinquantina in più scegliendo quello alternativo. L’itinerario si snoderebbe tra Austria, Germania, Danimarca, Svezia ...

