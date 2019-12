Avete mai visto la moglie di Ficarra? Chi è la bella Rossella FOTO

Leggi la notizia su meteoweek

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Salvatoreè un uomo molto riservato e sulla sua vita privata non circolano molte notizie. Di lui si sa però che è sposato conLeone. Chi è ladiLeone sono sposati da più di 12 anni e dal loro legame sono nati due figli, Vincenzo e Tommaso, … L'articolomailadi? Chi è laproviene da www.meteoweek.com.

mirkocalemme : Se non vi siete commossi (o quasi) ascoltando Sebatiano #Esposito dopo #InterGenoa vuol dire che non avete mai pres… - rovknroll : RT @infelicedentro: avete mai guardato qualcuno che avete amato tanto e pensare:'cazzo, avrei potuto darti il mondo se non m'avessi distrut… - amvndavazileva : pure io piego le gambe così perché ho i piedi storti non mi avete mai vista dondolare su un'altalena e da questo si nota -