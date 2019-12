Avete mai visto la madre di Diletta Leotta? Ecco la signora Ofelia | sono identiche FOTO

Leggi la notizia su kontrokultura

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Il grande successo perDopo per aver lavorato per anni su Sky,un paio di anni fa ha deciso di lasciare tutto e affrontare una nuova avventura. Infatti la bella conduttrice siciliana è il volto rappresentativo di DAZN, la tv via streaming dove lei si reca direttamente sui campi per commentare le partite di calcio. Mamailadi? Si tratta dellaCastorina, architetto di professione. Chi èCastorina? Anche ladi, grazie alla figlia, ha un discreto seguito sul suo account Instagram. Nei tantissimi scatti condivisi in coppia con la figlia, la somiglianza tra le due donne è del tutto evidente. La conduttrice di DAZN e il genitore postano spessoinsieme, fianco a fianco, dimostrando di avere un bellissimo rapporto e che nonostante il successo lei non si è montata la testa. Tempo fa la bella ...

