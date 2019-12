Avete mai visto il primo fidanzato di Maria De Filippi? Ecco chi c’era prima di Maurizio

Massimo Ceccherini - Avete mai visto la compagna? Chi è la bella Elena : Massimo Ceccherini da diversi anni ha il cuore impegnato. L’attore toscano è felicemente innamorato di Elena Labate, ma chi è la donna che gli ha rapito il cuore? Chi è la compagna di Massimo Ceccherini Massimo ed Elena stanno insieme da più di cinque anni e si sono incontrati per la prima volta a Firenze, […] L'articolo Massimo Ceccherini, avete mai visto la compagna? Chi è la bella Elena proviene da www.meteoweek.com.

Avete mai visto la moglie di Ficarra? Chi è la bella Rossella [FOTO] : Salvatore Ficarra è un uomo molto riservato e sulla sua vita privata non circolano molte notizie. Di lui si sa però che è sposato con Rossella Leone. Chi è la moglie di Ficarra Ficarra e Rossella Leone sono sposati da più di 12 anni e dal loro legame sono nati due figli, Vincenzo e Tommaso, […] L'articolo Avete mai visto la moglie di Ficarra? Chi è la bella Rossella [FOTO] proviene da www.meteoweek.com.

Avete mai visto il marito di Adriana Volpe? Sono affiatatissimi : Il suo nome è Roberto Parli ed è il marito di Adriana Volpe. O, come sarebbe meglio specificare, il secondo (nonché attuale) marito della conduttrice televisiva. La donna, infatti, era già convolata a nozze precedentemente con un altro uomo, Chicco Cangini, noto imprenditore e patron del Pineta Club di Milano Marittima, punto di ritrovo estivo per numerosi vip. Il matrimonio con l’uomo, però, non ha avuto grande successo ed è naufragato nel ...

Nino D’Angelo - Avete mai visto la moglie? Chi è Annamaria : “Mi ha salvato la vita” : Nino D’Angelo, da quasi 50 anni, divide la vita con Annamaria Gallo, la donna che ha scelto come sua compagna. I due si sono conosciuti giovanissimi e dal momento del loro primo incontro non si sono più lasciati. Ma chi è la moglie dell’artista napoletano? Chi è la moglie di Nino D’Angelo Nino e Annamaria […] L'articolo Nino D’Angelo, avete mai visto la moglie? Chi è Annamaria: “Mi ha salvato la vita” proviene ...

Avete mai visto dove vivono Wanda Nara e Mauro Icardi? Nella Ville Lumière di Parigi [FOTO] : La nuova abitazione di Mauro e Wanda Dopo anni a Milano, Mauro Icardi e Wanda Nara si sono trasferiti a Parigi per via del lavoro del calciatore. Tuttavia l’argentina continua a fare la pendolare tra Italia e Francia per via del suo impegno a Tiki Taka. Nella città romantica i due piccioncini e i loro […] L'articolo Avete mai visto dove vivono Wanda Nara e Mauro Icardi? Nella Ville Lumière di Parigi [FOTO] proviene da KontroKultura.

Avete mai visto la mamma di Emma Marrone? Sono identiche [FOTO] : Emma Marrone è una delle artiste più amate del panorama musicale italiano. La cantante salentina è riuscita a fare breccia nel cuore del suo pubblico, che da anni, con assoluta fedeltà e devozione la segue e sostiene. L’artista, che ha lasciato la sua terra di origine per questioni lavorative, è molto legata alla sua famiglia, in particolare a sua madre. Chi è la mamma di Emma Marrone Solo qualche mese fa la pugliese ha postato sul proprio ...

Avete mai visto il marito di Ferzan Ozpetek? Sono insieme da circa 18 anni [FOTO] : Il regista Ferzan Ozpetek è attualmente impegnato nelle sale cinematografiche con il film “La Dea Fortuna”. Si tratta dell’ultimo lavoro cinematografico uscito nelle sale il 19 Dicembre dove, moltissimi fan si Sono emozionati dinnanzi al racconto di una storia interpretata da un cast d’eccezione. Stefano Accorsi ed Edoardo Leo Sono i protagonisti del prodotto cinematografico al quale hanno dato voce e personalità alla ...

Avete mai visto la nuova casa di Michelle e Barack Obama? Costa 13 - 5 milioni di euro [FOTO] : Spiagge sottili dove due corsi d’acqua dolce si tuffano nell’isola di Martha’s Vineyard. Siamo nel Massachussets, posto turistico preferito da Michelle e Barack Obama che dal 2009 al 2011 è stata la loro meta preferita durante le vacanze. Gli Obama, in tutti questi anni hanno fatto i turisti in affitto; ma ora sono pronti ad investire su un’importante residenza grande 118 mila metri quadrati al costo di 13,5 milioni di ...

Avete mai visto l’ex fidanzato di Madonna? E’ un professore di Amici [FOTO] : I più informati ne saranno a conoscenza, ma molti ne rimarranno stupiti. Madonna ha un ex fidanzato, oggi molto conosciuto in Italia in quanto professore di una delle scuole più famose del Paese: Amici di Maria De Filippi. La sua presenza nel talent di Canale 5 ha creato scompiglio, specie perché si è andato a sostituire ad uno dei docenti più amati di tutte le edizioni e in secondo luogo, anche perché le sue scelte verso gli alunni sono ...

Avete mai visto il figlio di Andrea Bocelli? È bellissimo [FOTO] : Durante una puntata del Festival di Sanremo 2019, abbiamo avuto modo di vedere Matteo, il figlio di Andrea Bocelli. In quell’occasione il web è esploso: tantissimi i commenti sulla bellezza del ragazzo. Andrea ha seguito le orme del padre, diventando un cantante di successo, ma non solo. Ecco chi è Matteo, il figlio di Andrea Bocelli [FOTO] Classe 1997, Matteo è il secondogenito di Andrea Bocelli e Enrica Cenzatti. Suo fratello Amos ha 23 anni ...

Emma Marrone come non l’Avete mai vista : è irriconoscibile : Emma Marrone si mostra “senza trucco e senza inganno” in uno scatto su Instagram. Ecco come hanno reagito i suoi tanti fan. Uno scatto completamente #nomakeup, senza trucco o, come si sarebbe detto una volta, acqua e sapone: è così che Emma Marrone torna a mostrarsi ai propri followers su Instagram. “Senza trucco, senza inganno” […] L'articolo Emma Marrone come non l’avete mai vista: è irriconoscibile è ...

Avete mai visto la compagna di Enrico Brignano? E’ l’ex fidanzata di Filippo Bisciglia [FOTO] : La carriera artistica di Enrico Brignano Enrico Brignano ha trovato la sua popolarità quando anni fa ha partecipato a La sai l’ultima?, il programma dedicato alle barzellette. Successivamente ha fatto parte per due stagioni di Un Medico in Famiglia, la seguitissima fiction Rai con Lino Banfi. Dopo è arrivato Zelig, ma anche tanti sceneggiati e […] L'articolo Avete mai visto la compagna di Enrico Brignano? E’ l’ex ...

Avete mai visto la compagna di Cristiano Ronaldo? La modella Georgina è bellissima : Georgina Rodriguez è la compagna del super bomber Cristiano Ronaldo. La bellissima fidanzata del campione Juventino lo ha reso papà di una dolcissima bimba,Alana Martina. Il fuoriclasse portoghese aveva avuto già due gemellini Eva e Mateo, da una madre surrogata, la cui identità è tutt’oggi sconosciuta. Chi è la donna che fatto impazzire Cristiano Ronaldo Spagnola, giovane e bellissima Georgina Rodriguez studia sin da piccolissima per ...

Avete mai visto il figlio di Federica Sciarelli? Ecco chi è Giovanni Maria : Federica Sciarelli è una delle presentatrici più apprezzate della televisione. Della sua vita privata si sa davvero pochissimo. Dal suo ex compagno ha avuto un figlio, Giovanni Maria nato nel 1996. Ecco chi è Giovanni, il figlio di Federica Sciarelli [FOTO] Da tanti anni al timone del programma “Chi l’ha visto”, Federica Sciarelli ha sempre tenuto la sua vita privata sotto i riflettori. Sappiamo però, che ha avuto un figlio dal suo ex compagno, ...