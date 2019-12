Avete mai visto i figli di Rocco Siffredi? Lorenzo lavora sul set insieme al padre FOTO

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di lunedì 23 dicembre 2019) È il più celebre attore e regista pornografico italiano, eppureè anche un uomo come molti altri, marito edi famiglia. Sposato da oltre 25 anni con la bella Rosa Caracciolo, dopo averla conosciuta a Cannes nei primi anni Novanta,si è innamorato quasi a prima vista per non lasciarla più. La loro è un’unione solida e intaccabile, coronata anche dalla nascita di due: Leonardo, che oggi ha 20 anni, e, che di anni ne ha 23. Leonardo e: essere idi“Credo che nessuno dei mieiseguirà le mie orme. Sono due pudici. Non si fanno mai vedere nudi”, ha confidatoal settimanale “Novella 2000”, con un tono perfino ironico. Ma cosa fanno nella vita i due giovanissimi Leonardo e? Andiamo a scoprirlo. Leonardo eTano (questo è il vero cognome di...

mirkocalemme : Se non vi siete commossi (o quasi) ascoltando Sebatiano #Esposito dopo #InterGenoa vuol dire che non avete mai pres… - NetflixIT : Dark Tourist: Non è il solito documentario sul macabro ??, ma una visione scanzonata dei luoghi nel mondo che attir… - La_franciosii : RT @infelicedentro: avete mai guardato qualcuno che avete amato tanto e pensare:'cazzo, avrei potuto darti il mondo se non m'avessi distrut… -