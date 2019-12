Avellino | Natale ad Arte | inaugurata la mostra al carcere Borbonico

Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Tempo di lettura: 4 minuti– E’ di nuovo ‘’Natala ad‘’ adnel Museo Irpino , all’interno del, la terza edizione della, da quest’anno di respiro internazionale, con 91 artisti e oltre 120 opere da 15 nazioni e per la precisione da Argentina, Belgio, Bielorussia, Danimarca, Francia, Germania, Giappone, Italia, Macedonia, Messico, Portogallo, Serbia, Spagna, Turchia e Venezuela. Presente all’apertura, il sindaco di, Gianluca Festa che ha accolto positivamente e con parole di elogio, l’esposizione organizzata da Generoso Vella che nasce per trasmettere la gioia delattraverso variegate tecniche e linguaggi differenti. Questa rassegna – ha dichiarato l’organizzatore Vella – è l’occasione per condividere la gioia e le emozioni ...

