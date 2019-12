Avellino | ecco la sentenza del TFN per il presunto caso di scommesse

Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto– Arriva la parola fine aldiche riguardava l’ex dirigente Luigi Carbone e l’Us1912. Nella mattinata odierna era arrivata la richiesta da parte della Procura Federale (leggi qui), ma nel pomeriggio è arrivata la: prosciolti. Questa ladel TFN: “Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare all’esito della Camera di Consiglio rigetta il deferimento e, per l’effetto, proscioglie il sig. Luigi Carbone e la società US1912 da ogni incolpazione“.la nota della società Us1912: “L’UScomunica che il Tribunale Federale Nazionale ha prosciolto la società per gli addebiti contestati al già tesserato Luigi Carbone – si legge nella nota – La società ringrazia gli avvocati Eduardo Chiacchio e Gianpaolo Caló per l’ottimo ...

