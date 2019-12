Autostrade in tempo reale oggi | lunedì 23 dicembre 2019 | traffico | incidenti | cantieri

Leggi la notizia su urbanpost

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Buongiorno dain, la rubrica di UrbanPost che ogni giorno vi informa sulla viabilità delleitaliane:, chiusure e percorsi alternativi. Queste sono le ultime news suldi23. Ilè molto intenso fin dalle prime ore del mattino: la viabilità è condizionata soprattutto dagli spostamenti in vista delle imminenti festività natalizie. Raccomandiamo come sempre la massima prudenza e la consultazione di notiziari come il nostro. Questa pagina è aggiornata costantemente con tutte le informazioni insullungo leitaliane per23in23: le ultime news Ecco la situazione sullein: RA02 Raccordo Autostradale Salerno-Avellinorallentato causa non ...

