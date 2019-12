Autostrade, il Cdm della verità. Cosa c’è scritto nel decreto a proposito di revoca e assegnazione ad Anas (Di lunedì 23 dicembre 2019) Il braccio di ferro all’interno del governo giallorosso nelle ultime ore si è spostato sulle concessioni autostradali. In particolare, al centro della dialettica nell’esecutivo, ci sono le norme contenute nel decreto Milleproroghe approvato dal Consiglio dei ministri dello scorso 21 dicembre. Approvato sì, ma con la formula “salvo intese”: è dunque un testo a cui la maggioranza dovrà ancora mettere mano. E il tavolo su cui se ne discuterà è quello del Consiglio dei ministri previsto per questa sera alle ore 18. Le posizioni in campo sono chiare: il Movimento 5 Stelle è per la revoca delle concessioni a Società Autostrade (posizione non dissimile da quella di LiberieUguali), mentre il Partito Democratico è più cauto: il segretario dem Zingaretti ha chiarito che il Milleproroghe non è «un primo passo verso la revoca». Sulle barricate Italia Viva, che non ha ...

Leggi la notizia su open.online

