Atlantia, la reazione al Governo fa male: crollo in Borsa (Di lunedì 23 dicembre 2019) Dopo la risposta della famiglia Benetton ai giallorossi sul tema delle concessioni, arriva il responso dei mercati. Piazza Affari non perdona, il titolo Atlantia va giù. Una vera e propria levata di scudi rischia di compromettere i rapporti tra il Governo nazionale e Atlantia. Il tema delle concessioni, sollevato dal consiglio dei ministri non trova … L'articolo Atlantia, la reazione al Governo fa male: crollo in Borsa proviene da www.meteoweek.com.

