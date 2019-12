Atalanta | Gollini racconta | «Che emozione incontrare Giggs allo United»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Pierluigiha parlato delle emozioni vissute nel momento in cui è approdato al Manchester«Al primo pranzo, il primo giorno, ero appena arrivato ed ero vestito in borghese. Sono entrati Ferdinand ein sala, venendo a salutarmi: io ero emozionatissimo. Sono arrivati e mi hanno stretto la mano. Un anno prima ero con mio padre, sul divano, a vederli giocare. Come mi dissero dello? Mi chiamarono i miei genitori dicendomi: ‘Veniamo a trovarti a Firenze, andiamo a cena insieme’. A un certo punto, mio padre ha tirato fuori un bigliettino da visita delloe lì ho capito. Era qualche mese che mi chiedeva se me la sentivo di andare all’estero, cercando di scherzarci sopra» Leggi su Calcionews24.com

