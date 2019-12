Asus TUF Gaming VG279QM | nuovo monitor con refresh rate di 280 Hz

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 dicembre 2019)TUFè ildel produttore taiwanese dedicato ai videogiocatori, la cui peculiarità principale consiste nell’avere unda ben 280 Hz che consente di utilizzare contemporaneamente due tecnologie avanzate per l’eliminazione di alcuni difetti legati al rendering grafico dei videogiochi: VESA Adaptive-Sync ed ELMB (Extreme Low Motion Blur). La prima consente aidi variare la frequenza di aggiornamento in modo da sincronizzarsi con i frameprodotti dalla scheda video. In questo modo si eliminano o si attenuano fortemente due difetti come stuttering e tearing, che rovinano normalmente la fluidità di un gioco, ostacolando immersività e recenzione dei comandi. ELMB invece riduce un altro difetto, il cosiddetto motion blur, che crea quelle scie fastidiose quando effettuiamo dei movimenti veloci. La tecnologia raggiunge il ...

