Astronomia | il 26 Dicembre l’ultima eclissi solare del 2019 | un “anello di fuoco” nel

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Nel giorno di Santo Stefano, undiapparirà nel cielo in un raro fenomeno astronomico. Il 26, infatti, si verificherà un’anulare, che sarà visibile solo da alcune parti del mondo. Un’anulare differisce da un’totale poiché la luna non oscura completamente il sole e il satellite è più distante dalla Terra del normale, il che lo fa apparire più piccolo. Di conseguenza, il sole non è totalmente eclissato, stagliando undinel cielo. La prima parte dell’parziale inizierà alle 3:39 della notte (ora italiana) del 26, conparte che si verificherà alle 9:05. In Europa sarà piena notte, ma in Asia ed Australia l’anulare trasformerà il giorno in notte. Quanti si troveranno in Europa orientale, Asia, Australia nordoccidentale, Africa orientale potranno ammirare lo ...

