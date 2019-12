Ascolti TV primetime | domenica 22 dicembre 2019 | Pezzi Unici chiude con il 22 2%

Leggi la notizia su nonsolo.tv

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Glitvdi22. Su Rai1ha conquistato 4.700.000 spettatori pari al 22.2% di share. Su Canale 5 Miracolo nella 34° Strada ha raccolto davanti al video 2.132.000 spettatori pari al 9.75% di share. Su Rai2 Che Tempo che Fa ha catturato l’attenzione di 2.037.000 spettatori (8.67%) mentre Che Tempo che Fa – Il Tavolo sigla il 7.19% con 1.335.000 spettatori. Su Italia 1 Le Iene Show ha intrattenuto 1.887.000 spettatori con il 10.85% di share. Su Rai3 Come d’Incanto ha raccolto davanti al video 801.000 spettatori pari ad uno share del 3.43%. Su Rete4 Indiana Jones e il Regno del teschio di Cristallo è stato visto da 834.000 spettatori con il 4.05% di share. Su La7 Non è l’Arena – Il Meglio di ha segnato il 3.78% con 718.000 spettatori. Su Tv8 Tutti insieme per Natale è la scelta di 298.521 spettatori (1.30%) mentre sul Nove Fratelli ...

