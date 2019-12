Ascolti tv domenica 22 dicembre 2019

Leggi la notizia su blogo

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Prime Time Su Rai 1 La serie Pezzi unici, ultima puntata, ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Che Tempo che Fa ha registrato .000 telespettatori, share % e nel segmento Il Tavolo, in seconda serata, .000, %. Su Rai 3 Il film Come d'incanto ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Il film Miracolo nella 34esima strada ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Le Iene ha registrato nella presentazione .000 telespettatori, share % e nel programma .000, %. Su Rete 4 Il film Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su La7 Non è l'Arena - Best ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Tv8 Il film Tutti insieme per Natale è stato visto da .000 telespettatori, share %. Su Nove Il film Fratelli d'Italia ha registrato .000 telespettatori, share ...

