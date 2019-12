Ascolti tv | dati Auditel domenica 22 dicembre | Pezzi unici chiude con 4 7 milioni

Leggi la notizia su tvzap.kataweb

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Chiusura con vittoria per ‘’ che ha consegnato il prime time di22alla rete ammiraglia di viale Mazzini con 4.700.000 telespettatori e uno share del 22,2%.tv prime time Secondo gradino del podio per Canale 5 con il film ‘Miracolo nella 34esima strada‘, visto da 2.132.000 telespettatori con uno share del 9,75%. Terzo posto su Rai 2 per ‘Che Tempo che Fa‘, che è stato seguito da 2.037.000 telespettatori (share dell’8,7%) nella prima parte e da 1.335.000 telespettatori e uno share del 7,19% nel segmento ‘Il Tavolo’, in seconda serata. Su Italia1 ‘Le Iene’ ha ottenuto 1.887.000 telespettatori e uno share del 10,85% mentre su Retequattro il film ‘Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo‘ ha totalizzato 834.000 telespettatori e uno share del 4,05%. Su Rai3 il film ...

