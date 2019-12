Ascolti | Mara Venier da record Barbara d’Urso in replica al 10%

Leggi la notizia su lanostratv

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Domenica Insupera i 3 milioni di telespettatori: i dati auditel di ieri, 22 dicembre Non si ferma il successo di questa edizione di Domenica In, condotta da, tornata al timone del suo programma del cuore dopo la trionfante stagione dell’anno scorso. Lo dimostrano glidella puntata di ieri, 22 dicembre: Domenica In, nella prima parte, ha infatti superato quota 3 milioni di telespettatori, con oltre il 17% di share. Nel dettaglio, a seguire il primo segmento di Domenica In conieri sono stati esattamente 3 milioni 6 mila spettatori, con il 17.47% di share, mentre a sintonizzarsi su Rai1 per la seconda parte della trasmissione sono stati invece 2 milioni 839 mila telespettatori, con il 18.71% di share. Una puntata, quella di Domenica In di ieri, chiusa con quasi mezz’ora di anticipo rispetto al solito (alle 17.00 circa), per ...

