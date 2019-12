Argentina | crisi senza fine

Leggi la notizia su it.insideover

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Il Senato argentino ha votato in favore di un pacchetto di misure destinato ad alleviare, nelle intenzioni dell’esecutivo, la gravi condizioni in cui versa l’economia del Paese. Il pacchetto proclama uno stato di emergenza pubblica fino al 31 dicembre del 2020 ed affida al governo gli strumenti necessari per affrontarlo. Si tratta di un’importante vittoria per la presidenza di Alberto Fernandez, il peronista moderato insediatosi il 10 dicembre dopo aver sconfitto, al primo turno delle elezioni presidenziali, il Capo di Stato uscente Mauricio Macri, di tendenze liberali. Le misure approvate dal Senato prevedono, tra l’altro, un aumento delle tasse per alcuni settori della classe media ed alta, incentivi fiscali per stimolare il sistema produttivo e riduzioni d’imposta per i più poveri ed hanno potuto godere del si di 41 senatori mentre 23 hanno votato contro ...

