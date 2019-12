Area protetta di Capri | Costa firma in diretta Facebook l’avvio dell’iter Marevivo

Leggi la notizia su ildenaro

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Il ministro dell’Ambiente, Sergio, annuncia inl’avvio dell’iter per istituire l’marinadell’isola di. Eil documento ufficiale. “Si e’ detto che non c’erano le risorse, che non la volessi fare. Non e’ vero – ha sottolineato– Lo sto facendo. Sono stato zitto finora perche’ preferisco parlare con le carte. La politica deve fare i fatti. Parlare il meno possibile e fare i fatti”.ha quindi mostrato la lettera indirizzata ai sindaci die di Ana, dai quali era venuto in precedenza un appello e ai quali il titolare dell’Ambiente aveva assicurato che “avremmo iniziato insieme questo percorso”. Damostrata anche una cartografia che il dicastero ritiene adeguata per l’marinadie Ana. Il ...

