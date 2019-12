Arabia Saudita | cinque condanne a morte per l’omicidio del giornalista Jamal Khashoggi

(Di lunedì 23 dicembre 2019)persone sono state condannate ainper l'omicidio delnel consolatoa Istanbul nel 2018. Lo fa sapere la procura di Riad. Non è stato invece incriminato Saud al-Qahtani, ritenuto l'assistente del principe ereditario, Mohamed bin Salman.

Leggi la notizia su fanpage

juventusfc : Il Presidente dello #JuventusMuseum Paolo Garimberti a Riad insieme all'Ambasciatore italiano in Arabia Saudita Luc… - amnestyitalia : Oggi Loujain non potrà assistere alla Supercoppa Juventus-Lazio in Arabia Saudita. Protagonista della campagna per… - makkox : ho capito solo ora che la supercoppa ITALIANA si gioca in arabia saudita. immagino per la comodità. -