Apple punta allo spazio | satelliti per tenere gli iPhone sempre connessi

(Di lunedì 23 dicembre 2019)potrebbe presto lanciarsi nello. Secondo un’indiscrezione riportata da Bloomberg, il prossimo step evolutivo della Mela sarebbe ai confini dell'atmosfera terrestre con la realizzazione del primo satellite made in Cupertino. Stando ad una fonte interna all’azienda, una dozzina di persone con esperienza in ambito aerospaziale sarebbe già al lavoro per cercare di presentare un prototipo funzionante nel giro dei prossimi cinque anni. Non sappiamo ancora sedeciderà di appoggiarsi ad un’azienda esperta nella realizzazione di(come ad esempio Boeing o Lockheed) oppure se deciderà di svilupparne uno ex novo. Ad ogni modo, l’obiettivo sembrerebbe essere quello di realizzare una rete propria da dedicare ad iPad,e Macbook, bypassando le tradizionali reti wireless.nello, i vantaggi Un network che ...

