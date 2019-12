Ape Out è il nuovo gioco gratuito disponibile su Epic Games Store

Leggi la notizia su eurogamer

(Di lunedì 23 dicembre 2019)e i suoi partner continuano a regalare giochi ogni giorno, soprattutto durante questa stagione festiva. Già loro e i generosi sviluppatori che hanno aderito alla promozione, ci hanno regalato titoli del calibro di Into The Breach, Towerfall Ascension, SUPERHOT e ieri è stata la volta di Little Inferno.Oggi invece è la volta di Ape Out, uno smash 'em up intenso, selvaggio, colorato e stilizzato, traboccante di fughe incontenibili, violenza ritmica e frenetico jazz. Lottate con un impeto sempre più inarrestabile utilizzando i vostri carcerieri come armi e scudi per annientare chiunque sbarri la vostra strada, generata proceduralmente, verso la libertà.Scatenate i vostri istinti primordiali e la vostra incredibile forza per sgominare i carcerieri. Afferrateli per utilizzarli come scudi umani, sfracellate i loro deboli corpi contro i muri o lanciateli uno addosso all'altro in una ...

