Antonio Cassano cacciato da Tiki Taka | ecco il motivo

(Di lunedì 23 dicembre 2019)da. La decisione è stata presa da Mediaset forse per una lite dietro le quinte con un ospite. ROMA –da. L'ex calciatore non farà più parte degli opinionisti della trasmissione che in onda su Canale 5 condotta da Pierluigi Pardo. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, la decisione sarebbe stata presa dai vertici Mediaset dopo una lite dietro le quinte. Il conduttore non ha potuto fare altro che accettare la comunicazione arrivata dal Biscione e annunciare l'addio al programma di Fantin dirette. Ad anticipare Pardo, però, era stato lo stessocon un post sui suoi social.

