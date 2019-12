Anticipazioni Un posto al sole del 23 dicembre | ecco cosa accadrà

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di lunedì 23 dicembre 2019)nella prossima puntata di Unalin onda oggi, lunedì 232019, su RaiTre dalle ore 20.45!dove eravamo rimasti: Clara ha deciso di denunciare Alberto ma la sua vita è ancora un incubo ad occhi aperti. Il Palladini medita vendetta contro la sua ex cameriera e con le sue orribili macchinazioni Alberto riuscirà a mettere in crisi Clara. Angela, Giulia e Susanna le daranno una mano? Intanto Serena e Filippo decidono di affrontare la questione Otello con Silvia e Michele. Sorprendentemente la soluzione ai problemi viene dal portiere Raffaele, ma cos’ha in mente? Intanto Arianna ha deciso che non andrà a Londra. Però la scelta di trasferirsi nella capitale britannica per stare vicino ad Alice non convince i più, soprattutto la Landi. Secondo le potrebbe ...

Noovyis : (Un posto al sole anticipazioni 24 dicembre 2019: Palazzo Palladini si prepara al Natale) Playhitmusic - - SMSNEWSOFFICIAL : @UPAS_Rai : LE ANTICIPAZIONI DELLE PROSSIME PUNTATE - cinemaniaco_fb : ?????????????? Un posto al sole anticipazioni 24 dicembre 2019: Palazzo Palladini si prepara al Natale… -