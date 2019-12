Anticipazioni Tempesta d’amore Trama Puntate dal 30 dicembre 2019 al 5 gennaio 2020

Leggi la notizia su uominiedonnenews

(Di lunedì 23 dicembre 2019)d’amoreda lunedì 30a domenica 5: Elmar finge di essere il vero papà di Denise Saalfeld!d’amore: al Furstehnof, arriva un uomo, Elmar, che si spaccia per il vero padre di Denise che subisce un grave furto! Valentina imbratta l’armadietto di Lucy che fa delle avance esplicite a Robert. Romy confessa a Paul di aver baciato Bela, mentre Joshua fa una scoperta. Fabien in pericolo! Sturm der Liebe è pronta a ritornare con nuove storie d’amore e di potere! Led’amore, quelle inerenti ladellein onda da lunedì 30a domenica 5, lasciano emergere svolte davvero molto clamorose. Vi riveliamo che al Furstenhof arriverà Elmar, un uomo che si spaccerà per il vero padre di Denise. La giovane, inoltre, dovrà fare i ...

zazoomnews : Tempesta d’amore anticipazioni italiane: DENISE conosce suo “padre” ELMAR! Ma è un complice di Annabelle -… - zazoomblog : Tempesta d’amore anticipazioni italiane: Michael lavora in radio e salva la vita di… - #Tempesta #d’amore… - zazoomnews : Tempesta d’amore anticipazioni italiane: Annabelle spia Denise e Joshua… e li smaschera! - #Tempesta #d’amore… -