Antartide, è italiano il primo ateneo al mondo a inaugurare una sede al Polo Sud (Di lunedì 23 dicembre 2019) Non sarà una classe qualsiasi quella che accoglierà gli studenti dell’Università di Insubria in Antartide. L’ateneo con sedi a Varese e a Como investirà 480mila euro – di cui 90mila dal ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca – per istituire una sede al Polo Sud per la formazione di studenti e dottorandi, oltre che per la ricerca scientifica sul cambiamento climatico globale. Sarà la prima università al mondo ad avere una “sede distaccata” al Polo Sud. Studenti e ricercatori dovranno fare i conti con le rigide temperature (d’inverno scendono ai meno trenta gradi centigradi in media) ma potranno fare affidamento, oltre alle due unità prefabbricate che saranno costruite, anche su alcuni servizi offerti dalla base di O’Higgins – sia per quanto riguarda il supporto aereo e navale, sia per la fornitura ...

