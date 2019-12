Anna Tatangelo in slip intimi e chiodo in pelle su Instagram | «Sei un’opera d’arte!»

Leggi la notizia su urbanpost

(Di lunedì 23 dicembre 2019)fa salire la temperatura su, posando in foto che definire bollenti sarebbe riduttivo. Seducente che non mai, sicura di sé e terribilmente audace. I recenti scatti social sono più che provocanti: nudità svelate, pose lascive e una carica erotica incontenibile.sempre più nuda suseduce i fan Sono appunto oltre 54mila i like alla foto in cui la bella cantante di Sora è ritratta sul divano con indosso solo un largo maglione che le copre a stento le parti intime. C’è un’ombra strategica che offusca la visuale ma non impedisce certo alle cosce affusolate dell’artista di rubare la scena. Gambe perfette che catalizzano l’attenzione di chi guarda in un contesto suggestivo e molto ‘hot’. La didascalia che accompagna lo scatto è questa: “Non è necessario dire tutto ciò che si pensa, ma è fondamentale ...

nonostvntetutto : RT @Iperborea_: Dischi: È stata sicuramente una delle annate più belle per Sanremo, anche per via delle tantissime polemiche, prima, duran… - giacomogiunta : RT @sivabendaiciao: Anna Tatangelo: “per essere felice devo fare sesso” MA PENSA! NOI INVECE PER ESSERE FELICI PAGHIAMO LE BOLLETTE - 3rachenle : come gigi d'alessio e anna tatangelo i giri di valzer in diretta a verissimo fabrizio corona con asia argento baby… -