Anna Falchi esagerata | il reggiseno di pezzo trasparente non contiene tutto… FOTO

La Lazio vince la supercoppa - Anna Falchi festeggia in lingerie : Il calcio italiano vede la Lazio vincere in supercoppa italiana contro i bianconeri. Una vittoria questa della squadra di Inzaghi che fa scatenare sui social la showgirl Anna Falchi. Proprio così, la Falchi e i suoi follower vincono insieme alla squadra laziale ed è proprio Anna a mostrare la sua contentezza proprio tramite social,mostrandosi in […] L'articolo La Lazio vince la supercoppa, Anna Falchi festeggia in lingerie è apparso prima ...

Anna Falchi : lo scatto hot dopo la vittoria della Lazio contro la Juve : L’aveva preannunciato in un’intervista radiofonica e ha mantenuto la sua promessa: Anna Falchi ha espresso la sua esultanza per la conquista della Supercoppa italiana da parte della Lazio, che ha sconfitto la Juventus per 3-1. Anna Falchi esulta per Lazio-Juve Dapprima l’attrice ha manifestato la sua felicità per la vittoria dei biancocelesti tramite una storia condivisa su Instagram in cui, sulle note di We are the Champions, ...

“Come godo!”. Anna Falchi incontenibile : décolleté in mostra solo per loro : La Lazio può vantare una grande tifoseria. Le vittorie dei bianco-celesti fanno esultare intere tribune, emozionando anche chi il tifo lo sostiene a distanza. E poi c’è sempre lei, la sostenitrice number one dellla squadra, che delizia tutti con scatti inediti che spopolano in rete, permettendo alle vittorie della Lazio di rimanere ben impresse nella memoria di tutti i più accaniti tifosi, e non solo loro. Anna Falchi manda in tilt anche i ...

“Come godo!”. Anna Falchi incontenibile : décolleté in mostra solo per loro : La Lazio può vantare una grande tifoseria. Le vittorie dei bianco-celesti fanno esultare intere tribune, emozionando anche chi il tifo lo sostiene a distanza. E poi c’è sempre lei, la sostenitrice number one dellla squadra, che delizia tutti con scatti inediti che spopolano in rete, permettendo alle vittorie della Lazio di rimanere ben impresse nella memoria di tutti i più accaniti tifosi, e non solo loro. Anna Falchi manda in tilt anche i ...

La vita in diretta - Anna Falchi : "Altroché quote rosa - cosa devono fare per le donne" : Anna Falchi, ospite di Alberto Matano e Lorella Cuccarini a La vita in diretta su Rai uno, è intervenuta nel dibattito sulle donne lavoratrici. Con l'attrice e showgirl in studio c'era anche la giornalista e conduttrice di Agorà su Rai tre, Serena Bortone. La Falchi si è schierata con le donne che l

Anna Falchi dalla parte delle donne lavoratrici alla Vita in Diretta : La showgirl si è schierata dalla parte delle donne italiane che lavorano e si dedicano alla famiglia In Italia, le donne lavoratrici sono davvero poche se paragonate ad altri paesi del mondo, soprattutto del Nord Europa. Questo è stato il centro del dibattito della rubrica di attualità e società de La Vita in Diretta. Alberto […] L'articolo Anna Falchi dalla parte delle donne lavoratrici alla Vita in Diretta proviene da Gossip e Tv.

Anna Falchi fuori di sen(n)o al goal della Lazio : web in tilt – FOTO : La Lazio rimonta nei minuti di recuper contro il Cagliari ed Anna Falchi impazzisce di gioia. Su Instagram la FOTO che infiamma il web La tifosissima della Lazio, Anna Falchi, ha colpito ancora. La showgirl italiana, infatti, è impazzita di gioia dopo la rocambolesca vittoria dei biancocelesti contro il Cagliari. Una partita che sembrava totalmente […] L'articolo Anna Falchi fuori di sen(n)o al goal della Lazio: web in tilt – FOTO ...

Anna Falchi festeggia la Lazio : lo scatto che fa impazzire il web : Anna Falchi torna a esultare per l’ennesima vittoria della sua squadra del cuore: la Lazio. Sul suo profilo Instagram, infatti, è apparsa un’immagine che ha fatto esplodere il web. La bellissima donna è completamente nuda e coperta soltanto da una sciarpa con i colori della squadra: il bianco e il celeste. Inevitabili i commenti e i like che hanno invaso lo scatto. Come didascalia, invece, Anna ha scelto di scrivere: “Troppo ...

Settimana Ventura - dopo Al Bano SuperSimo ospita Bruno Vespa e Anna Falchi | Anteprima Today : Record d'ascolti con il Leone di Cellino, che ha scelto proprio il salotto di Simona Ventura per parlare a pochi giorni...

Anna Falchi : "Con Andrea Ruggieri da 7 anni - è il mio record assoluto" : Intervistata da Lorella Cuccarini a La Vita in Diretta, l'appuntamento di infotainment del pomeriggio di Rai1 con la showgirl più amata dagli italiani e il giornalista Alberto Matano, Anna Falchi ha parlato di Andrea Ruggieri, il fidanzato politico e nipote di Bruno Vespa. “Il mio fidanzato super attuale con cui sto da tanti anni ormai, mia figlia aveva pochissimi mesi. Non c’è nessun ma, andiamo benissimo e d’accordissimo”. L'attrice ha ...

Anna Falchi e il fidanzato Andrea Ruggieri - il rapporto oggi : sempre ognuno per sé : Anna Falchi fidanzata con Andrea Ruggieri, le parole dell’attrice ospite a La vita in diretta Anna Falchi ospite a La vita in diretta oggi ha parlato del suo fidanzato Andrea Ruggieri, nipote di Bruno Vespa e politico. Ma si è parlato anche di tanto altro. L’intervista con Lorella Cuccarini è stata simpatica e allegra, anche grazie […] L'articolo Anna Falchi e il fidanzato Andrea Ruggieri, il rapporto oggi: sempre ognuno per sé ...

Anna Falchi : “Giorgia Meloni? Ottimo Premier donna” : Ospite di Serena Bortone ad Agorà, Anna Falchi ha recentemente parlato di SAnna Marin, la 34enne figlia di due madri nota per essere la più giovane Premier al mondo. Dalla Finlandia, però, il discorso si è ovviamente spostato poi anche all’Italia. La domanda riguardo al nome del possibile Premier per il Belpaese sembra non aver messo in crisi più di tanto la bionda attrice. “Se dovessi dire un nome, a livello di carisma, direi quello ...

Anna Falchi ad Agorà : "Quale premier donna in Italia? Giorgia Meloni" : Scende in campo Anna Falchi. Siamo ad Agorà, il programma del mattino di Rai 3, dove l'attrice è stata invitata per parlare di SAnna Marin, la donna che a 34 anni e figlia di due madri è la più giovane premier al mondo. Ma dalla Finlandia, ovviamente, il discorso si sposta anche all'Italia. La doman

Sardine - Anna Falchi le fa a pezzi : "Perché non scenderei in piazza con loro" : Ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, la showgirl Anna Falchi ha parlato dell'interesse per il movimento delle "Sardine" guidato da Mattia Santori e dai suoi compagni. “Se mi piacciono le Sardine? Apprezzo molto Mattia Santori e gli altri ideatori del Movimento. Vedremo cosa si inventeranno