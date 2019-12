Andrea Damante e Claudia Coppola | prima uscita pubblica per la nuova coppia

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 23 dicembre 2019) La ex fidanzata Giulia De Lellis (che lui continua a stuzzicare) ha detto che le corna stanno ben su tutto, ma su, adesso, ci sta bene lafidanzata. Dopo settimane di rumors e indiscrezioni laè venuta allo scoperto nell’unico luogo in cui poteva farlo: Instagram. Apparizionesu Instagram Nelle storie di, infatti, ha fatto capolino proprio lafiamma. I due si trovano in montagna per trascorrere qualche giorno in relax.stava raccontandosi in un video selfie fino a quando non si è “intromessa” lache –con la voce e poi con la faccia – è entrata nell’inquadratura e nella vita social dell’ex signor De Lellis. Si tratta dellavolta che i due si presentano insieme in modo ufficiale sui social, una vera e propria “apparizione in pubblico” che, però, non ci dà ancora la misura ...

