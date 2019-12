Ancora sangue sulla strada | si ribalta di colpo | muore 53enne

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Un cinquantenne di Paullo è morto in un incidentele avvenuto lungo la A4, in direzione Torino. Il sinistro è avvenuto nel tratto Seriate – Bergamo, all’incirca 900 metri prima del casello di Bergamo. Un’auto con due persone a bordo si èta. Il bilancio dell’incidente è gravissimo. Un milanese di 53 anni di Paullo, B. M., conducente dell’auto, è morto. Il passeggero, D. A., 29 anni, residente a Milano, è stato trasportato in ospedale con un forte trauma alla testa e ferite agli arti inferiori. Non sarebbe però in pericolo di vita. Il dramma si è consumato alle 4.20 a circa 900 metri dal casello di Bergamo, in direzione Milano. Lì, per cause non chiare, l’uomo – che era alla guida della macchina – ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuoriPer lui, nonostante l’immediato intervento del 118, non ...

infoitinterno : Ancora sangue sulle strade siciliane. È morta Irene Sauro - biancadecio55 : Mali | Ancora sangue e silenzio per i Dogon | AFRICA - Rotundogiusepp1 : RT @Apache64242682: @MarioOcchini Io questa canzone, la cantavo marciando. Ed ancora mi vengono i brividi ascoltandola. Ho la Folgore nel s… -