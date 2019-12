Ancelotti si presenta | «Ecco perchè ho scelto di venire all’Everton»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Carloha parlato in conferenza stampandosi come nuovo tecnico dell’Everton. Le sue parole Chiusa l’avventura sfortunata al Napoli, Carlosi èto in conferenza stampa come nuovo allenatore dell’Everton. Queste le parole del tecnico dei Toffees riportate da Tuttomercatoweb. PERCHE L’EVERTON – «L’ambizione del club e la sua storia. La tradizione. L’atmosfera creata dai tifosi. E poi vogliamo migliorare, crescere e diventare una squadra migliore. Queste sonno le ragioni per cui hodi essere qua» SENSAZIONI – «Tutti sono stati gentili con me, dal proprietario ai tifosi. Ieri è stato un bel giorno per me. Ho visto la squadra e mi sono fatto una prima idea. Oggi inizio a lavorare con tante voglia, sono eccitato e voglio provare a fare del mio meglio per aiutare la squadra a migliorare, ad essere ...

