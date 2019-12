Ancelotti | “Kean lo volevo al Napoli Ibra? E’ il benvenuto | ma non per giocare”

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 23 dicembre 2019) “Siamo buoni amici. Non so quale sia la sua idea per il futuro. Dovrei chiamarlo e magari lo farò. Se vuol venire a Liverpool per divertirsi venga pure, ma non per giocare”. E così Carlochiude le porte del suo nuovo Everton a Zlatanhimovic. E’ la prima conferenza stampa, di ritorno in Premier. E l’ex tecnico delparla della sua nuova avventura, e anche ovviamente di mercato. Di Kean, per esempio: “Ho cercato di prenderlo prima che firmasse per l’Everton. E’ un giocatore fantastico, non dimentichiamoci che ha solo 19 anni. Dobbiamo aspettarlo e lavorarci, perché ha qualità top”. L’Everton, perché: “L’ambizione del club e la sua storia. La tradizione. L’atmosfera creata dai tifosi. E poi vogliamo migliorare, crescere e diventare una squadra migliore. Queste sonno le ragioni per cui ho scelto di ...

