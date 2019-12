Ancelotti e il retroscena di mercato | il nuovo tecnico dell’Everton svela chi avrebbe

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Tutto in pochi giorni. Dal benservito di De Laurentiis al Napoli alla firma con l’Everton. Momenti frenetici per Carlo, che senza panchina proprio non riesce a stare. Il neodegli inglesi è stato presentato questa mattina. Tanti gli argomenti affrontati in conferenza stampa, ma alcuni passaggi non possono non riguardare la sua precedente esperienza azzurra. Un “assist” importante lo dà indirettamente la presenza di un italiano nella sua nuova squadra: Moise Kean. L’allenatore reggiano, elogiando l’ex centravanti della Juventus,undi: “Kean ho cercato di prenderlo a Napoli prima che firmasse con l’Everton. E’ un giocatore fantastico, non dimentichiamoci che ha solo 19 anni. Dobbiamo aspettarlo e lavorarci perché ha qualità top”, la rivelazione fatta ai giornalisti.L'articolo...

