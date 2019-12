Anas | bando da 360milioni per lavori sulle strade | fondi anche per la Campania

Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minutiPubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale, undel valore di 360 milioni di euro per l’esecuzione disul corpo stradale erelative pertinenze (opere di sostegno, sistemazione e regimazione delle acque, risanamento e consolidamento delle scarpate, ripristino degli elementi prodel corpo stradale, adeguamento di intersezioni). “– ha dichiarato l’Amministratore Delegato Massimo Simonini – sta intervenendo in modo veloce ed efficace per programmare la manutenzione della propria rete stradale e autostradale. Stiamo lavorando per avviare nuovi cantieri su tutto il territorio nazionale sia per contribuire al rilancio del settore e sia per rendere più moderne ed efficienti le infrastrutture viarie del Paese. L’obiettivo è garantire un viaggio confortevole e una guida sicura agli automobilisti che ogni giorno percorrono le nostre ...

