AMD entra a far parte della Blockchain Gaming Alliance collaborando con Robot Cache e

Leggi la notizia su eurogamer

(Di lunedì 23 dicembre 2019) AMD è il primo grande produttore di hardware ad aderire alla, fondata lo scorso anno per promuovere l'usotecnologiain tutto il settore dei giochi. L'obiettivo di AMD è quello di fornire ai membri (che includono Ubisoft) strumenti di calcolo efficienti e ad alte prestazioni per piattaforme di gioco basate suche potrebbero, secondo la società, trasformare l'industria dei giochi.Joerg Roskowetz, Head ofTechnology presso AMD, ha dichiarato: "La tecnologiaoffre una scelta più ampia, sicurezza e flessibilità sia per i giocatori che per gli editori. Le piattaforme di giocodi nuova generazione daranno ai giocatori l'accesso a contenuti online esclusivi e forniranno loro nuovi modi per possederli veramente. Forniranno inoltre agli editori di giochi nuovi canali per distribuire contenuti di giochi ...

