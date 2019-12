Amazzonia: la ricrescita delle foreste è molto più lenta di quanto stimato (Di lunedì 23 dicembre 2019) (Foto: Marizilda Cruppe/Rede Amazônia Sustentável) A seguito della deforestazione ad opera delle attività antropiche, la ricrescita della foreste in Amazzonia potrebbe essere molto più lenta di quando stimato in precedenza. A lanciare l’allarme è un nuovo studio dei ricercatori dell’Università Federale di Parà, in Brasile, e dell’Università di Lancaster, nel Regno Unito, appena pubblicato su Ecology. I nuovi dati, spiegano i ricercatori, sono davvero preoccupanti, in quanto dimostrano come la capacità della foresta amazzonica di assorbire anidride carbonica, principale gas serra responsabile del riscaldamento globale, sia stata finora sopravvalutata. Per capirlo, un team di ricercatori britannici e brasiliani ha monitorato per oltre due decenni la ricrescita delle foreste secondarie, ossia quelle che ricrescono dopo azioni di deforestazione e che vengono ritenute uno strumento ...

Leggi la notizia su wired

Amazzonia ricrescita Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Amazzonia ricrescita