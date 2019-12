Amadeus e le sue dieci vallette | “Un Sanremo all’insegna della donna”

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 23 dicembre 2019) “Non èragazze per me”. Ci tiene a puntualizzarlo, il neo direttore artistico del Festival di. In un’intervista concessa al CorriereSera,conferma che al suo fianco sul palco dell’Ariston si alterneranno non due, ma ben. Un numero importante che complica il “duro lavoro” degli amanti del gossip, da settimane alle prese con il totonomi delle figure femminili del Festival. Unimprevedibile edonna A un mese e mezzo dalla 70esima edizione dell’evento che celebra la canzone italiana, il conduttore disi lascia andare a qualche indiscrezione in più sul Festival. “Penso a unnumero 70, afferma. Da qui la scelta di avere al suo fianco 10diverse, due per ciascuna delle cinque serate in cui si articolerà il Festival, dal 4 all’8 febbraio. “Voglio serate che non ...

